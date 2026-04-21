Определен временно исполняющий полномочия главы Александровского округа

Временно исполняющим полномочия главы администрации Александровского муниципального округа назначена Наталья Половникова. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Госпожа Половникова вступит в полномочия с 21 апреля и будет исполнять обязанности до избрания нового руководителя муниципалитета.

Госпожа Половникова работает замглавы администрации округа по градостроительству – начальником управления имущественных и земельных отношений.

На прошлой неделе прежняя глава территория Ольга Белобаржевская написала заявление о досрочном прекращении полномочий.