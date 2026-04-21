Министр труда США уволилась после скандала

Министр труда США Лори Чавес-ДеРемер ушла в отставку, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Она перейдет на работу в частный сектор. Хотя господин Чунг поблагодарил чиновницу за ее отличную работу, отстранению от должности предшествовали многочисленные обвинения в злоупотреблении служебным положением.

The New York Times писала, что генеральный инспектор Министерства труда ведет расследование в отношении министра. В жалобе, поступившей инспектору, утверждалось, что она заставляла подчиненных подделывать документы, чтобы летать в личные поездки за счет государства. Также в документе указывалось, что в ее кабинете хранится «заначка» с алкоголем, который она регулярно употребляла в рабочее время. Кроме того, ее обвинили в неподобающих отношениях с сотрудником личной охраны и указывали на сомнительные переписки с ее подчиненными. Ранее по итогам расследования по меньшей мере четверо сотрудников министерства были отстранены от должности.

Исполняющим обязанности министра труда станет заместитель министра Кит Сондерлинг. В официальном заявлении Белого дома отмечается, что Лори Чавес-ДеРемер «проделала феноменальную работу на своей должности, защищая американских рабочих, внедряя справедливые трудовые практики и помогая американцам приобретать дополнительные навыки для улучшения своей жизни».

Влад Никифоров