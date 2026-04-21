В России сделали карту доступных мест для людей на колясках

Социальный проект «Точка доступа» запустил одноименное мобильное приложение, которое оценивает городскую среду с точки зрения людей с ограниченными двигательными способностями.

Приложение представляет собой карту (на основе 2ГИС), где каждая точка — карточка с параметрами среды и фотографиями, которые помогают оценить доступность места. В приложении девять фильтров: например, они отображают наличие пандуса или оборудованного туалета.

Карта наполняется самими пользователями: каждый из них может оценить доступность среды в конкретном месте и настроить карточку. В приложении собрано более 1,8 тыс. мест — в основном Москве и области — от кафе до супермаркетов, аптек и общественных пространств.

«Сервис актуален не только для людей на колясках, но и для более широкой аудитории, например, родителей с детскими колясками, пожилых людей, людей с травмами и всех, кто сталкивается с ограничениями мобильности или сложностями в передвижении»,— сообщается в пресс-релизе «Точки доступа» (есть у «Ъ»).

Основатель «Точки доступа» — руководитель инклюзивного проекта «ИнваЗОРРО» и параспортсменка Анастасия Анпилогова. Приложение для проекта разработала омская компания Purrweb. Первым социальным партнером проекта стала сеть «Вкусно — и точка», сейчас в приложении доступна информация о 70% точек сети по всей стране.

По данным Минтруда на конец 2025 года, в России проживает 11,4 млн человек с инвалидностью, 788 тыс. из которых — дети. На учете Фонда социального страхования к концу 2023 года стояли более 466 тыс. людей с инвалидностью, которым необходимы кресла-коляски. Согласно данным опроса «Точки доступа», 75% людей с инвалидностью регулярно испытывают трудности с доступностью общественных мест, 77% — нуждаются в информации о параметрах доступности кафе, ресторанов и отелей.

Полина Мотызлевская