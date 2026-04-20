Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области. Соответствующее уведомление пришло от МЧС в приложении.

Спасатели рекомендуют избегать открытых участков на улице. Если вы дома — отключите газ, свет, воду. Отойдите от окон дальше вглубь комнаты.

Губернатор Олег Мельниченко призывает жителей не паниковать. Он предупредил об ограничении скорости мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Ранее об атаке БПЛА предупредили жителей соседней Волгоградской области.

Нина Шевченко