Четыре человека погибли на пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области

В населенном пункте Нижегородец в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В публикации отмечается, что при приезде на место ЧП спасатели заметили открытое горение в двух квартирах. Площадь возгорания достигала 80 кв. м. В тушении участвовали 12 человек с применением шести единиц техники.

По данным МЧС, речь идет о многоквартирном доме на улице Ленина. Из здания эвакуировали 14 человек. Личности погибших пока не установлены.