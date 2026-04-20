Парковочные таблички в Петербурге оснастили фальшивыми QR-кодами
Городской центр управления парковками (ГЦУП) Петербурга сообщил о выявлении фактов размещения поддельных QR-кодов на информационных табличках в зоне платной парковки, передает ПРАЙМ. Как утверждают в ведомстве, злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных меток учреждения.
В ГЦУП пояснили, что подлинные QR-коды при сканировании не позволяют произвести оплату, а перенаправляют пользователя на официальный сайт центра, где перечислены легальные способы оплаты. Фальшивые же коды, как предупреждают в ведомстве, ведут на фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения персональных данных.
Автомобилистам рекомендовано проверять, не наклеен ли QR-код поверх другого. Специалисты ГЦУП в настоящее время проводят ревизию всей зоны платного парковочного пространства на предмет обнаружения подделок.
В центре управления парковками заверили, что аферисты не уйдут от ответственности — их действия фиксируют камеры наружного наблюдения.