В Архызе изъяты земля, отели и коммерческие объекты на 2 млрд рублей

Армавирский районный суд Краснодарского края 20 апреля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России к бывшему главе Архызского сельского поселения Магомету Батчаеву и еще двум десяткам ответчиков об обращении в доход государства сельскохозяйственных земель площадью 6 га, а также возведенных на них 7 гостиниц и 10 коммерческих зданий общей стоимостью 2,1 млрд руб.

Судом установлено, что глава села Батчаев, злоупотребив своими полномочиями и без согласия Росимущества, передал сельхозугодья в пользу родственников республиканских чиновников и лидера местной ОПГ.

В дальнейшем участки были оформлены на подконтрольных лиц и застроены коммерческими объектами общей площадью 27 тыс. кв. метров.

По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.

