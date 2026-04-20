С «Концессий водоснабжения» 30,5 млн рублей за разлив сточных вод в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил иск Нижне-Волжского управления Росприроднадзора к ООО «Концессии водоснабжения» о возмещении вреда почвам. Компанию обязали выплатить 30,47 млн руб. вместо запрошенных 37,58 млн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно акту суда, нарушение зафиксировали 25 апреля 2024 года в Красноармейском районе Волгограда, в районе ул. Латвийской. Инспекторы обнаружили излив хозяйственно-бытовых сточных вод из подземного канализационного коллектора прямо на рельеф местности. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» отобрали пробы почвы: зафиксировано превышение загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми значениями, площадь загрязнения — 1,6 тыс. кв. м.

Суд установил, что коллекторы Ду 200 мм и Ду 315 мм переданы ответчику по концессионному соглашению. Добровольно ущерб компания не возместила.

Сумма вреда по расчету истца составляла 37,58 млн руб., однако суд скорректировал коэффициент-дефлятор, применив значение 2,019 (действовавшее на момент выявления вреда в 2024 году) вместо 2,49. В итоге размер вреда снижен до 30,47 млн руб.

Суд также отклонил доводы ответчика о нарушениях при отборе проб, указав, что порядок отбора соответствовал ГОСТу, а лаборатория имеет действующий аттестат аккредитации, указано в определении.

ООО «Концессии водоснабжения» работает в Волгограде с ноября 2014 года. Компания была создана для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города в рамках концессионного соглашения с МУП «Горводоканал Волгограда» (2015 год). Учреждает юрлицо ООО «Объединенные коммунальные концессии» (доля под обременением). Уставный капитал 58 млн руб. 2025 год концессии завершили с выручкой 5,6 млрд руб. и чистой прибылью в 76 млн руб.

Нина Шевченко