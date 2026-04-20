Доверительное направление

Экс-сенатор Совета Федерации Андрей Климов направил документы для участия в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом от Прикамья в Госдуму. В верхней палате парламента господин Климов представлял Пермский край с 2012-го по середину сентября 2025 года. Ранее он уже был депутатом Госдумы нескольких созывов. По данным «Ъ-Прикамье», если праймериз пройдут для господина Климова успешно, то он будет включен в партийный список по единому федеральному избирательному округу под «проходным номером» для выдвижения в Госдуму. Эксперты отмечают, что решение господина Климова вернуться в политику — логичное.



Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Климов

О выдвижении Андрея Климова на предварительное голосование «Единой России» сообщается в соц­сетях партии. Господин Климов будет участвовать в праймериз по единому федеральному избирательному округу на территории Пермского края. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», после прохождения процедуры предварительного голосования он будет включен в партийный список под лидирующим номером. Ожидается, что первым в списке выдвинется глава региона Дмитрий Махонин, который является секретарем партии. Это стандартная практика для глав регионов.

Андрей Климов — старожил прикамской политики. В 1999 году он был избран в Госдуму от Коми-Пермяцкого одномандатного округа. В ниж­ней палате парламента работал до 2012 года. В июле того же года губернатор Виктор Басаргин назначил его сенатором Совета Федерации от Пермского края. Сменивший господина Басаргина в 2017 году Максим Решетников продлил полномочия господина Климова. Во время работы в верхней палате парламента господин Климов запомнился как один из самых публичных ее представителей. В Совете Федерации он занимал должность заместителя председателя комитета по международным делам. C 2012-го по 2016 год являлся членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и курировал ее международную деятельность. До начала политической деятельности возглавлял ряд организаций в сфере экономического и правового консалтинга, включая Межотраслевой институт региональных исследований, Ассоциацию содействия развитию предпринимательства «КУБ» и Ассоциацию содействия развитию Прикамья. Является доктором экономических наук, почетным профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.

В сентябре прошлого года Андрей Климов покинул пост сенатора. Его сменил заместитель секретаря «Единой России» Вячеслав Григорьев. По одной из версий, причиной ухода стало осложнение с руководством Совета Федерации. В партии господин Климов сейчас занимает должность заместителя руководителя управления по обеспечению деятельности генсовета центрального исполкома «Единой России». Сам Андрей Климов комментировать свое выдвижение на предварительное голосование отказался, пояснив, что у него нет времени.

Отметим, что конкуренцию на праймериз Андрею Климову составит действующий депутат Госдумы Ирина Ивенских, заявившаяся как по федеральному избирательному округу, так и по Кунгурскому одномандатному округу №64. Пермский край в нижней палате парламента, помимо Ирины Ивенских, сейчас представляют Роман Водянов, Антон Немкин, Дмитрий Скриванов и Игорь Шубин.

По словам политконсультанта Людмилы Ознобишиной, участие в праймериз политика со стажем Андрея Климова не особо удивило экспертное сообщество. «После ротации в Совфеде, возможно, компетенции и опыт Андрея Аркадьевича посчитали востребованными в Госдуме, где ярких публичных консервативных политиков, ориентированных на внешнюю геополитическую ситуацию, не так много»,— отметила госпожа Ознобишина. Эксперт добавила, что в ходе процедуры праймериз господину Климову необходимо набрать максимальное количество голосов. Она пояснила, что Андрей Климов, судя по всему, намерен занять второе место на предварительном голосовании. «Третье место — для Пермского края всегда риски»,— пояснила госпожа Ознобишина.

Кандидат политических наук Алена Садилова считает решение Андрея Климова выдвинуться на праймериз логичным. По ее мнению, господин Климов обладает большим авторитетом, и его политический опыт будет полезен.

Дмитрий Астахов