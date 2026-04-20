МИД Ирана назвал нарушение перемирия со стороны США препятствием для переговоров

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с пакистанским коллегой Исхаком Даром заявил о «продолжающихся нарушениях режима прекращения огня» со стороны США. По его словам, подобные действия иранская сторона считает серьезным препятствием для возобновления дипломатического процесса между двумя странами, передает Reuters.

По данным CNN, второй раунд переговоров делегаций США и Ирана должен состояться 21 апреля в Исламабаде. Президент США Дональд Трамп подтверждал, что американская делегация уже отправилась в Пакистан. При этом Иран участие в переговорах отрицает.

Первая встреча представителей США и Ирана состоялась в пакистанской столице 11 апреля. Переговоры, по оценке Дональда Трампа, прошли неудачно, и сторонам не удалось договориться по поводу ядерной программы Ирана и правил судоходства в Ормузском проливе. Через два дня США объявили блокаду иранских портов в районе этого морского коридора. 17 апреля Иран заявил об открытии Ормузского пролива, а на следующий день восстановил военный контроль над ним.