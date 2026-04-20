Аудит с длинными последствиями

В Нижнем Новгороде суд начал рассматривать дело предпринимателя Дмитрия Картушина. Его обвинили в мошенничестве и отмывании преступно полученных доходов. Следствие полагает, что в 2014/15 годах, предприниматель через свою компанию «Гео-Гид» похитил свыше 137 млн руб. по госконтракту на проведение технико-экономического аудита объектов недвижимости Фонда социального страхования России (ФСС). Бывший поставщик ФСС свою вину в хищениях не признал, заявив, что добросовестно исполнил договор с Фондом, ущерба ему не нанес, а уголовное дело было инспирировано его бывшими партнерами.

Гендиректор ООО «Гео-Гид» Дмитрий Картушин (справа)

В Нижегородском районном суде зачитали обвинение генеральному директору ООО «Вершина» Дмитрию Картушину. Обвинили его в особо крупном мошенничестве и легализации преступно полученных доходов. Из выступления гособвинителя следовало, что в 2014 году Дмитрий Картушин, возглавлявший компанию «Гео-Гид», решил похитить крупную сумму за счет завышения стоимости услуг по контракту и договорился с сотрудниками ФСС, личности которых не установлены. Они сформировали условия госзакупки под «Гео-Гид».

В декабре 2014 года компания выиграла на конкурсе контракт по проведению технико-экономического аудита зданий, строений, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства ФСС. В рамках контракта ООО «Гео-Гид» предстояло описать и систематизировать более тысячи объектов Фонда в 85 регионах России. Стоимость этих услуг госзаказчик оценил в 220 млн руб.

Эту цену госконтракта спустя 10 лет после его исполнения следователь МВД счел сильно завышенной.

По версии следствия, большую часть работ якобы выполнил не нанятый Фондом частный подрядчик, а сотрудники госпредприятия «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». В то же время за счет завышения цены договора Дмитрий Картушин при исполнении и оплате этапов работ в 2014/15 годах через «Гео-Гид» похитил 137,5 млн руб.

Обвинение в легализации похищенного прокурор обосновал тем, что в 2015/16 годах «Гео-Гид» по договорам беспроцентного займа перечислял в ООО «Геосистема» (другая компания Дмитрия Картушина) множество различных сумм: от тысяч и десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Следствие полагает, что таким образом поставщик Дмитрий Картушин выводил похищенные у Фонда средства.

Задержали Картушина в октябре 2025 года в Москве. По ходатайству следователя его поместили в СИЗО, однако в январе Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста предпринимателя. Его освободили и отправили в нижегородскую квартиру под домашний арест.

После оглашения обвинительного заключения Дмитрий Картушин заявил, что вину не признает. Он считает, что обвинение является «результатом ложного доноса бенефициаров ООО "Призма" Григория Леонтьева и Андрея Лучникова», с которыми он уже много лет находится в состоянии острого конфликта. По их заявлению и было возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Картушина.

По словам обвиненного в мошенничестве коммерсанта, ни он сам, ни его компания не имели отношения к формированию начальной максимальной цены госконтракта с ФСС.

Стоимость работ определил заказчик, а компания выиграла конкурс в ходе открытой и конкурентной процедуры. Условия госконтракта и его стартовая цена были проверены ФАС России и арбитражными судами еще в 2015/16 годах.

«Представленные Леонтьевым фотографии писем Санкт-Петербургского филиала ООО "Гео-Гид" ОАО Инженерный центр "Поволжье" и Саратовского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ", которые следствие решило положить в основу обвинения без какой-либо проверки, являются подложными, а источник их происхождения следствие не выяснило. Подлинников этих писем не существует. Вопреки обвинению, они не поступали в ФСС и не использовались для расчета цены контракта, что подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела»,— заявил Картушин.

По словам предпринимателя, с заявлением на него ФСС, фигурирующий в деле в качестве потерпевшего, не обращался и об ущербе не заявлял.

За легализацию похищенного следствие приняло обычные хозяйственные операции между двумя фирмами по договорам займов, которые были заключены до подписания контракта с ФСС. Он считает свое уголовное преследование незаконным

Суд продолжит рассматривать уголовное дело Дмитрия Картушина в мае. Планируется допросить представителя потерпевшего ФСС, после чего начнутся допросы свидетелей, в том числе и тех, кто написал заявление на коммерсанта.

Роман Кряжев