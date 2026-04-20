В Литературном квартале поставили моноспектакль «Ковер-самолет» по Крапивину

В Музее «Литературная жизнь Урала XX века» в Литературном квартале Екатеринбурга поставили моноспектакль «Ковер-самолет» по мотивам одноименной повести Владислава Крапивина.

Моноспектакль «Ковер-самолет»

Фото: София Паникова

Премьера состоится 21 и 22 апреля в рамках проекта «Театр+Музей».

Режиссер спектакля — выпускница мастерской Андрея Могучего в РГИСИ Сюзанна Классеп. «Я выбрала материал давно. Книга "Ковер-самолет" стала глотком свежего воздуха. Я вспомнила, почему в режиссуру пошла вообще, про фантазии, про мир, который в детстве был. Мне захотелось и самой побыть в этой истории, и передать зрителю это ощущение из детства, когда все вокруг оживает»,— рассказала Сюзанна Классеп.

Спектакль позволит взрослым окунуться в беззаботную юность, а детям покажет настоящие приключения. Режиссер старалась воссоздать на площадке светлые образы из детства и уютную атмосферу, когда было возможно почти все, если в это верить.

Глядя на выставленные коробки с вещами, зритель вспомнит, каким был город раньше, как играл с друзьями во дворе и о чем мечтал на каникулах. Чтобы вновь испытать то самое чувство полета, взрослым стоит вернуться туда, где все начиналось. Так поступил главный герой, роль которого исполнил артист Камерного театра Алексей Шестаков.

