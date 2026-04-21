Порт приписки — изолятор

Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-руководителя национализированного несколько лет назад Мурманского морского рыбного порта (ММРП) Даниила Полещука. Обвиняемый, по версии следствия, использовал служебное положение, чтобы провернуть реорганизацию ММРП в свою пользу. Причиненный стратегическому предприятию ущерб правоохранители оценили в сотни миллионов рублей. Сам господин Полещук частично признает вину только по одному эпизоду. Бизнесмен, по словам его адвоката, вернулся в Россию добровольно, зная, что попадет в СИЗО.

Фото: пресс-служба АО «ММРП»

Бывшему совладельцу АО «Мурманский морской рыбный порт» Даниилу Полещуку, который второй год находится в СИЗО, инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве полагают, что в 2016 году обвиняемый принял решение о реорганизации порта, в результате чего подконтрольному ему акционерному обществу было передано имущество нефтеперевалочного комплекса, что повлекло причинение ущерба предприятию на сумму свыше 758 млн рублей.

Кроме того, согласно информации надзорного органа, с 2021 по 2023 год фигурант организовал отчуждение промышленных площадок, внеся «ложные сведения в техническую документацию и переоформив объекты на себя как на индивидуального предпринимателя, причинив ущерб на сумму 41,2 млн рублей». Также его отцу было незаконно передано здание портового холодильника стоимостью 146 млн рублей, говорится в релизе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Мурманской области и передали органам полиции. Действия господина Полещука, по ее словам, привели к «утрате финансовой устойчивости и имущественной целостности предприятия, имеющего стратегическое значение для обороноспособности и безопасности нашей страны».

Мурманский морской рыбный порт — один из ключевых для региона, его деятельность обеспечивает 30% в перевалке рыбопродукции во всем Арктическом бассейне. Среднегодовой грузооборот рыбопродукции составляет около 220 тыс. тонн — это 85% всей перевалки в Мурманске и 14% в целом по России. ММРП также специализируется на комплексном обслуживании промысловых судов, перевалке нефтепродуктов и других генеральных грузов. В 2022 году Арбитражный суд Мурманской области по иску ФАС России взыскал в доход государства 100% акций предприятия. Новое руководство ММРП занялось возвратом профильных активов.

«Даниил Полещук еще осенью 2024 года сообщил правоохранительным органам, в какой конкретно день и даже на каком автобусе он пересечет КПП на границе. Органы полиции, получив это уведомление, передали его сотрудникам ФСБ, которые встретили его при пересечении границы РФ. Полещук в этом обращении описал все деяния, в которых он обвиняется, и понимал, что его поместят под стражу. И с тех пор — с 27 января 2025 года — он из СИЗО, к большому сожалению, не выходит. Хотя следствие на протяжении 2025 года допускало волокиту и несвоевременно назначало экспертизы. Как человека обвинять в хищении, если предмет хищения банально не оценен?»— отметил в разговоре с «Ъ Северо-Запад» представляющий интересы Даниила Полещука адвокат Александр Панфилов.

По поводу обвинений в отчуждении объектов ММРП и переоформлении на себя права собственности на несколько промышленных площадок защитник пояснил, что по этому эпизоду его доверитель свою вину частично признает. «Однако все эти площадки в арбитражном процессе, не дожидаясь решения суда, были Полещуком возвращены порту. Он возместил ущерб добровольно и в полном объеме»,— подчеркнул господин Панфилов.

Что касается здания холодильника, который, согласно обвинительному заключению, был оформлен на отца Полещука — Александра Романова, то здесь адвокат сообщил, что холодильник ранее принадлежал Романову и никогда не был в собственности РФ.

«Этот холодильник был продан в порт в 2016-м отцом Даниила Полещука для формирования единого производственного кластера. Рассрочка оплаты была жестом доброй воли со стороны того же отца, который понимал, что порт всегда нуждается в деньгах. В период с 2016 по 2023 год порт получил 190 млн рублей прибыли от холодильника, но поскольку договор купли-продажи не был оплачен, то Романов предъявил одностороннее требование о расторжении этой сделки. Полещук подписал акт о возвращении холодильника. С точки зрения гражданского законодательства тут вообще никаких вопросов нет»,— указал защитник.

Следственные органы инкриминируют господину Полещуку нарушение установленного арбитражным судом запрета, которого, по словам адвоката, суд не устанавливал. «А то, что он якобы присвоил себе более 62 млн рублей, которые после расторжения договора купли-продажи были выплачены Полещуку в погашение набежавших пеней, то здесь тоже ничего криминального нет. Пени были начислены до расторжения договора и порт обязан был их платить, но это инкриминируется как составная часть хищения»,— обращает внимание Александр Панфилов.

Комментируя третий эпизод, касающийся взятия под контроль объектов нефтеперерабатывающего комплекса, защитник отметил, что это исключительно гражданско-правовые отношения.

«Из структуры порта было выделено АО "НПК". В него вошли все объекты инфраструктуры нефтеперевалочного комплекса. На момент покупки порта все эти объекты были сданы в длительную аренду Одной из основных причин выделения была изношенность объектов НПК. Арендатор заключил этот договор на 40 лет — это фактически купля-продажа. Но по данному договору арендаторы только платили аренду, а капремонты возлагались на порт. Учитывая состояние этого имущества, собственники решили от такого договора аренды избавляться»,— заключил господин Панфилов.

Андрей Кучеров