Президент Турции пообещал ограничить владение оружием после стрельбы в школах

Власти Турции ограничат владение оружием и ужесточат наказание за нарушение правил его использования, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал расширить сотрудничество между руководством школ и правоохранительными органами. На прошлой неделе в турецких школах произошло два случая стрельбы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Безопасность наших школ — наш главный приоритет. В этом вопросе не будет никаких компромиссов»,— сказал господин Эрдоган во время выступления в президентском дворце (цитата по Anadolu). Он пообещал решить проблему, «прежде чем она обострится».

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, подробное описание методов совершения преступлений и трансляция кадров нападений в новостных выпусках повышают риск подражания среди детей. Турецкий президент считает, что на телевидении «больше места следует отводить передачам, которые сосредоточены на семье и пропагандируют добро».

«Мы приняли необходимые меры против аккаунтов, распространяющих ложный, манипулятивный и вредоносный контент в социальных сетях и на цифровых коммуникационных платформах»,— рассказал турецкий президент. Для этого будет применяться искусственный интеллект, добавил господин Эрдоган.

14 апреля подросток начал стрельбу в школе в городе Сиверек на юге Турции, после чего покончил с собой. Пострадали 16 человек. На следующий день стрельба произошла в школе в Кахраманмараше. Иметь оружие в Турции могут только граждане старше 21 года при наличии лицензии.