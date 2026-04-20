Миры на дереве

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открывается персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?». В экспозиции более ста работ графики, живописи и объектов из дерева. Проект охватывает два десятилетия творческого пути художника — с 2007 по 2026 год. Произведения наивного искусства рассматривала София Паникова.



Персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова Персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова

Дмитрий Бухров родился в 1971 году в Великом Новгороде. Рисовать он начал с четырех лет и больше не останавливался. При этом автор не имеет специального художественного образования. На протяжении долгого времени он работает каждый день.

Сегодня Дмитрий Бухров — известный московский художник и тату-мастер. Он является членом Профессионального союза художников России и активно участвует в выставочной деятельности. С 2000 года его работы были представлены на российских и международных выставках. Его произведения хранятся в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Италии, Франции, Израиле, Мексике, Японии, Латвии, Финляндии, Германии и других странах.

Художник Дмитрий Бухров

Фото: София Паникова Художник Дмитрий Бухров

Фото: София Паникова

Открывает экспозицию воссозданное пространство мастерской художника, куда поместили рабочие инструменты, эскизы и записи. На стене висит холст «Я вообще гостей люблю, а у меня редко гости» (2025). Образы на картине содержат множество отсылок: фигура художника в тельняшке, мольберт с холстом, кисти, краски на палитре, консервная банка «Килька в томате», Муза, Бог, Смерть и кошка по кличке Чучундра. В углу стоит работа из церковной балки «Без названия» (2022).

Полная коллекция произведений на разных древесных породах собрана в отдельном зале. Для Дмитрия Бухрова это особенный материал, который мастер находит или покупает, чтобы дать ему вторую жизнь.

Художник рассказал, что создавая картины на голой поверхности без грунта, заставляет рисунок «жить и стареть» вместе с доской. Какая судьба у дерева, такая и у произведения. Здесь вывешены сюжеты о любви («Мое небушко», 2018), вере («Услыши мя, Мати», 2021) и надежде («Lost hope/Last hope», 2025).

Персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова

У художника есть специальный ритуал по подготовке дерева. «Я доски кладу на ночь, чтобы над ними пели птицы. Затем доски очищаются огнем. И потом они омываются водой, еще лучше, если это будет гроза. Я считаю, что в этом есть дополнительный энергетический заряд. После этого они сами подсказывают сюжеты»,— пояснил Дмитрий Бухров.

В соседнем зале экспозицию продолжает коллекция живописных работ. В них можно увидеть отсылки на известные произведения («Москва-Петушки», 2023) или других творческих личностей («Два ангела за чаем у Рыжего», 2026). Художник признался, что названия он придумывает раньше сюжетов, ведь «вначале было слово». Поэтому сначала стоит обратить внимание на подпись, а потом на изображение.

Далее собрана коллекция графики. Автор отметил, что это был отдельный период в его творчестве. Некоторые зарисовки стали прообразами для цветных картин («Зажигающий звезды», 2025).

По мнению Дмитрия Бухрова, художники делятся на две категории: ремесленники и творцы. Ремесленник — это тот, кто хочет понравиться и сделать то, что точно купят. А творец — это тот, «кто пествует о своем».

«Ремесленнику важно, чтобы люди приходили не за его мирами, а за своими. И он делает их миры. А творец делает свои. И самое большое счастье для художника — это когда он делает свое, а на него приходят»,— подчеркнул мастер.

Выставка будет работать с 22 апреля до 5 июля.

София Паникова