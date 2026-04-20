Кризис прогрел продажи

Продажи электрокаров в Европе на фоне энергетического кризиса выросли на треть. Количество проданных в январе-марте машин этого сегмента достигло 560 тыс., сообщает Reuters. По данным агентства, проданных за квартал электромобилей достаточно, чтобы сократить потребление нефти на 2 млн баррелей в год. По подсчетам аналитиков, в Европе цены на бензин с конца февраля выросли в среднем на 27%.

Однако спрос на чистые «электрички» может быть недолгим, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:

«Люди пытаются защитить себя от роста цен на бензин, рассчитывая, что электроэнергия будет дорожать не так сильно. На мой взгляд, это временная мера: с ростом стоимости бензина, скорее всего, будет расти и стоимость электроэнергии. Это связано с проблемами не только на нефтяном, но и на газовом рынке. При этом основной источник электроэнергии в Европе — газ. Полностью перейти на солнечную и другие возобновляемые источники Европа не успела, а от атомной энергетики во многом отказалась.

Таким образом, это скорее временное решение, которое позволит потребителям ненадолго почувствовать себя защищенными. Более того, инфраструктура в Европе развита лучше, чем в России, но все равно не является всеобъемлющей. Установка частных зарядных станций зависит от страны. Медленные зарядки устанавливать относительно просто, а с быстрыми возникают сложности: они связаны с развитием кабельных сетей, подключением и выделением мощности. В этом плане ситуация схожа как в Европе, так и в России».

В 2025 году топ продаж электрокаров в Европе возглавляла Skoda. В десятку входили всего два неевропейских бренда: китайский BYD и американская Tesla. В декабре Еврокомиссия смягчила план по переходу на чистые автомобильные двигатели в ближайшие 10 лет. После этого больше десятка автопроизводителей снизили свои планы по выпуску электрокаров. Audi, Mercedes-Benz, Bentley, Porsche, Ford, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и ряд других марок заявили, что продолжат выпускать бензиновые машины из-за сохраняющегося спроса. Это объясняется еще и отменой мер поддержки для владельцев электромобилей, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Пока лидирующие позиции занимают не китайские автомобили. Китайские производители постепенно увеличивают свою долю за счет европейских брендов, но этот процесс идет медленно: в ближайшее время они не станут доминировать на европейском рынке, поскольку потребители по-прежнему ориентируются на привычные европейские марки и модели. Среди популярных электромобилей — линейка ID от Volkswagen и аналогичные модели других европейских брендов. Они востребованы и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе сохранят свои позиции.

Что касается возможного полного отказа от автомобилей с ДВС к 2035 году, первоначальные сроки, скорее всего, пересмотрят. Однако сам процесс уже начался, и на фоне дефицита ископаемого топлива доля электромобилей будет расти. Этому также способствуют обсуждения возврата субсидий и льгот в ряде европейских стран — по примеру Норвегии, где владельцы электромобилей получают значительные преимущества, включая скидки на платные дороги и бесплатные парковки».

Несмотря на сложности выхода на европейские рынки, китайским брендам уже удалось добиться успеха в некоторых странах. Так, в марте кроссовер Jaecoo впервые в истории занял первое место в рейтинге продаж новых автомобилей в Британии, опередив Kia, Nissan и Ford.

Юлия Савина