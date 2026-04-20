В Оренбургской области началась посевная кампания, которую первым начал Акбулакский район, где уже засеяно 700 га овса. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Евгений Солнцев.

В остальных районах продолжается подготовка полей, боронование и подкормка озимых культур. Активнее всего работы ведутся в Сорочинском муниципальном округе, а также в Курманаевском, Оренбургском и Переволоцком районах.

В текущем сезоне аграриями закуплено 233 трактора, 113 зерноуборочных и 14 кормоуборочных комбайнов, а также 289 единиц прочей сельхозтехники. Общая стоимость приобретенного оборудования составила почти 6 млрд руб. Это более половины от годового плана закупок в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области».

