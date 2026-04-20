Всех школьников из Химок выписали из больницы Череповца

Как сообщили в Минздраве Вологодской области, все несовершеннолетние участники ансамбля «Гармоника» (г. Химки), госпитализированные с острой кишечной инфекцией в Череповце, завершили лечение и выписаны домой, передает ТАСС.

По данным пресс-службы ведомства, юным артистам, прибывшим на конкурс «Русские наигрыши», была оперативно оказана необходимая помощь. Ранее губернатор Георгий Филимонов информировал о госпитализации десяти детей. Один ребенок некоторое время находился в реанимации в состоянии средней тяжести. Еще четверо взрослых, почувствовав недомогание, от госпитализации отказались после обследования. Всего, по официальным данным, скорая помощь вызывалась для 20 участников коллектива.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что противоэпидемические мероприятия в точках общепита проведены, эпидрасследование продолжается. Причины заболевания пока устанавливаются. Рассматриваются две основные версии: заражение через еду в череповецком кафе (заведение предстоит проверить) либо занос энтеровирусной инфекции из другого региона — до поездки в Вологодскую область.



