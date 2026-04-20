«Пари Нижний Новгород» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

В понедельник, 20 апреля, «Пари Нижний Новгород» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 78:76.

«Пари Нижний Новгород» с 12 победами в 39 матчах находится на девятом месте в турнирной таблице. «Самара» потерпела 37-е поражение в 39 встречах, замыкая турнирную таблицу. Команда в текущем сезоне ни разу не победила на домашней площадке.

Андрей Сазонов