Нижегородцы могут получить гранты до 10 млн рублей на развитие агротуризма

Нижегородский минсельхоз начал прием заявок на предоставление грантов «Агротуризм» в 2027 году. По данным минсельхоза, максимальный размер гранта составит 10 млн руб.

С 2022 года гранты «Агротуризм» получили 13 нижегородских предпринимателей на общую сумму 125,5 млн руб.

Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения и туристического показа, на приобретение или установку детских развлекательных комплексов и подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям. Также на эти средства можно приобрести мебель для отелей и развлекательной инфраструктуры в сельской местности.

Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых — доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количества привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест и проч.

