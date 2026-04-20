«Майская прогулка» в Екатеринбурге в 2026 году пройдет по четырем маршрутам

В Екатеринбурге на «Майской прогулке — 2026», которая пройдет 17 мая, участникам предложат четыре маршрута разной протяженности — от 15 до 50 км, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Старт и финиш мероприятия будут организованы на стадионе Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Мира, 29. Выйти на дистанцию можно будет с 7:00 до 13:00, завершить прогулку — до 21:00.

Участникам будет предложен на выбор один из четырех пешеходных маршрутов:

Самый короткий маршрут (15 км) пройдет по центральной части города: Харитоновский парк, набережная городского пруда, парк УрГУПС, парк 22-го Партсъезда и Исторический сквер;

Маршрут на 18 км традиционно пройдет по лесным тропам Шарташского лесопарка вокруг озера;

Маршрут на 33 км — более насыщенный: через Каменные палатки, западный берег Шарташа, Калиновский лесопарк, озеро Щучье и подъем на гору Лиственная, обратно — через поселок Калиновка и вдоль берегов озера;

Самый протяженный маршрут (50 км) повторяет начало дистанций через Каменные палатки и Шарташ, затем уходит к горе Лиственная, проходит через «Березовские пески» и возвращается через Калиновку к финишу.

На контрольных пунктах участники смогут отдохнуть, сделать отметки на картах, пополнить запасы воды и принять участие в активностях от партнеров. Традиционно будет организована акция по посадке леса.

По данным пресс-службы УрФУ, на «Майскую прогулку» уже зарегистрировались более 3 тыс. человек. Всего ожидается до 15 тыс. участников.

Впервые «Майская прогулка» была проведена 20 мая 1984 года и с тех пор проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Всего за прошедшие годы в «Майских прогулках» приняло участие более 144000 человек.

Полина Бабинцева