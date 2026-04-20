На этой неделе российский ЦБ решает вопрос по ключевой ставке. Каким может быть решение регулятора? Какие идеи на рынке могут быть интересны для инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Будет ли Центробанк смягчать монетарную политику? На какие активы обратить внимание инвесторам?

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: Ситуация на российском фондовом рынке противоречивая. Ожидается снижение ключевой ставки Центральным банком на 50 базисных пунктов, что может поддержать рынок. Дополнительную поддержку дают дивидендный сезон и высокие цены на нефть. В то же время акции конкурируют с облигациями, фондами денежного рынка и депозитами, а обсуждение налога на сверхприбыли сдерживает рост. Тем не менее умеренный позитив возможен. Я бы посоветовал обратить внимание на новые IPO на российском рынке, несмотря на скепсис из-за неудачных размещений. Например, «базис» после IPO вырос примерно на 20%. Сейчас готовится размещение FabricaONE.AI — разработчика ПО с применением искусственного интеллекта, который остается ключевым драйвером рынков. Компания работает в перспективном сегменте, показывает рост выручки выше рынка, рентабельна и имеет низкую долговую нагрузку. При этом важно учитывать риски: оценка компании, возможное возвращение иностранных вендоров, регуляторные изменения и вероятность невыполнения прогнозов. В целом IPO может быть интересным для анализа.

