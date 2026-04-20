Праздники сочли трудовыми буднями

В Конституционный суд РФ поступили иски от двух осужденных, отбывавших наказание в виде принудительных работ в Новосибирской области. Одному из них приходилось работать в исправительном центре в праздники и выходные, но заплатили ему за эту работу меньше, чем за обычный трудовой день. Другой не получил компенсации за работу в районе Крайнего Севера. Обратившиеся в КС считают, что существуют противоречия между нормами Трудового и Уголовно-исполнительного кодексов. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнениях по поводу успешности иска, но указали, что позиция КС по этому вопросу в любом случае необходима.

Конституционный суд (КС) принял и объединил в одно производство жалобы Дмитрия Жилкина и Дениса Лузинова, отбывавших наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на территории ИК-3 в Новосибирской области в 2020–2022 годах. “Ъ” ознакомился с содержанием документов.

Господин Жилкин работал на должности рабочего по комплексному обслуживанию зданий с окладом в размере 3577 руб. За работу в выходные, праздничные дни и на участках, потенциально опасных для здоровья, ему платили без каких-либо компенсационных надбавок. Более того, сказано в жалобе, нередко за работу в праздники осужденному платили меньше, чем за обычный рабочий день. Дмитрий Жилкин пытался добиться компенсации, ссылаясь на нормы Трудового кодекса (ТК), обращаясь в судебные инстанции по месту расположения колонии. Первомайский районный суд Новосибирска, областной и кассационный суды Новосибирской области ссылались на то, что положения Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) направлены на исправление осужденных, а потому к заключенным невозможно применять нормы трудового законодательства. Такая трактовка документов, считает Дмитрий Жилкин, умаляет права осужденных к принудительным работам, так как они не имеют права отказаться от работы в праздники из-за условий пребывания в исправительном центре. Господин Жилкин просит суд признать статьи УИК и ТК не соответствующими ст. 19 (о равенстве всех перед судом и законом) и ст. 37 (запрещает принудительный труд и закрепляет ключевые трудовые права) Конституции.

При назначении принудительных работ осужденные проживают в исправительных центрах и трудятся на близлежащих предприятиях, заключивших с ними договоры. Часть их зарплаты удерживается государством. По данным Верховного суда, за первую половину 2025 года принудительные работы были назначены 10,6 тыс. граждан. По данным ФСИН на декабрь 2025 года, в России создано 400 исправительных центров, рассчитанных на 50 тыс. человек. Директор ведомства Аркадий Гостев говорил, что в России трудоустроены 92% заключенных, в 2024 году они произвели продукции более чем на 47 млрд руб.

Денис Лузинов трудился на участке той же ИК-3 в Новосибирской области — ООО «Бердский кирпичный завод». Он считает, что руководство колонии должно было оплатить труд с учетом надбавок за работу в районах Крайнего Севера. В жалобе господин Лузинов отмечает, что ст. 60.8 УИК не соответствует ст. 133 ТК (о минимальной оплате труда), а также ст. 315 ТК, регламентирующей выплату зарплаты с учетом территориальных коэффициентов. И это нарушает те же ст. 19 и ст. 37 Конституции, на которые ссылается Дмитрий Жилкин.

«Шансы на то, что КС признает нормы УИК не соответствующими ТК и Конституции, небольшие,— считает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.— Логика закона исходит из того, что труд осужденных — это не трудоустройство в общем понимании этого слова, а часть наказания осужденного и возможность для него загладить свою вину перед обществом».

«С учетом сложившейся практики КС РФ перспективы удовлетворения жалобы представляются невысокими»,— добавляет юрист АБ «След» Альбина Молодчикова.

КС, отмечает она, ранее подчеркивал, что труд осужденных к принудительным работам имеет в большей степени исправительный характер, поэтому для них могут устанавливаться специальные правила, отличающиеся от норм ТК. «Ограничения отдельных трудовых прав, включая невозможность отказаться от работы и отсутствие дополнительных гарантий, не рассматриваются как нарушение принципа равенства,— считает юрист.— ТК РФ прямо предусмотрено, что привлечение к выполнению трудовых обязанностей в рамках исполнения приговора не является принудительным трудом. Соответственно, доводы о принудительной работе в праздничные дни или об утрате отдельных выплат выглядят для КС спорными».

При этом госпожа Молодчикова признает «определенную социальную и правовую дискуссионность поднятых вопросов». Важны сам факт подачи иска в КС и последующая позиция суда, уверена член СПЧ Ева Меркачева. «Хорошо, что суд даст ответы на эти вопросы,— сказала она “Ъ”.— Ведь есть практика, когда осужденных заставляют писать заявления о том, что они якобы сами просятся на переработки, поскольку остро нуждаются в деньгах. У меня было достаточно много обращений от женщин, которые были вынуждены писать такие заявления. Они работали до изнеможения, поскольку им грозили санкциями».

Полина Мотызлевская