В Ярославле открылся культурно-просветительский проект «Дни Соловков»

В Ярославле стартовал проект «Дни Соловков», посвященный культурно-историческому наследию Соловецкого архипелага. В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор Соловецкого государственного музея-заповедника, наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий.

Председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочего визита в Ярославль.

Фото: пресс-служба ПСБ Председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочего визита в Ярославль.

Проект знакомит жителей и гостей региона с культурно-историческим наследием Соловецкого архипелага, демонстрируя его роль в формировании исторической памяти и преемственности поколений.

«Соловецкий архипелаг занимает особое место в истории нашей страны: это символ несокрушимости духа, нравственного выбора и связи времен. Устойчивое развитие общества невозможно без опоры на историческую память и традиционные ценности, и наш проект позволяет сделать уникальное наследие доступным для широкой аудитории — от молодежи до профессионального сообщества, способствуя содержательному диалогу о прошлом, настоящем и будущем России. Посетители смогут увидеть подлинные святыни древней обители, почитаемые иконы, а также фотографии, картины, копии архивных документов. Будут представлены и реальные свидетельства лагерной истории Соловков: личные вещи и документы»,— сказал Петр Фрадков на церемонии открытия.

«Дни Соловков» включают обширную выставочную, просветительскую и благотворительную программы — уличную фотовыставку о природе и повседневной жизни обители, выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России», лектории в ведущих вузах Ярославля, где выступят представители Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника, показ документального фильма «Святой архипелаг», благотворительный концерт «Соловки: златая цепь времен», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку семей ветеранов СВО. «Дни Соловков» в Ярославле продлятся до 12 июня 2026 года, а затем отправятся в Луганск, где будут экспонироваться осенью 2026 года. Проект подготовлен Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырем и Соловецким музеем-заповедником при поддержке банка ПСБ, Благотворительного фонда «Подари Себе Будущее» и правительства Ярославской области.

«Открываем на Ярославской земле масштабный культурно-просветительский проект «Дни Соловков». Для жителей и гостей нашего региона это прекрасная возможность ближе познакомиться с уникальной историей и культурой Соловецкого архипелага, его духовным наследием и ролью в истории страны. Проект реализуется банком ПСБ, Благотворительным фондом «Подари Себе Будущее» при нашей всесторонней поддержке. Запланирована большая программа: выставки, кинопоказы, концерт в помощь участникам СВО, встречи с представителями Соловецкого монастыря и музея-заповедника. Такие проекты укрепляют единство нашего народа, способствуют воспитанию молодежи и делают Россию сильнее»,— прокомментировал Михаил Евраев.

«Соловки – один из опорных камней русского характера. Это означает, что созданное на Соловках и иных подобных местах историческое наследие хранит в себе живые родники тех творческих сил, которые смогли воздвигнуть признанные всем человечеством памятники культуры и доблести. На таких камнях держится самостояние народа всегда, но особенно — в периоды трудностей и смут. Сейчас на нас отовсюду смотрят великие угрозы и опасности. Но у нашего народа за плечами лежит великий пройденный путь: 600 лет Соловкам, 700 — Толгской святыне, более 1000 — Ярославлю. И этот путь отмечен такими высотами архитектуры, искусства и героических деяний, которые способны от приобщения к ним утверждать веру в то, что мы сможем соборным усилием достойно ответить и на новые исторические вызовы»,— отметил епископ Озерский Порфирий.

Также Петр Фрадков в ходе рабочего визита в Ярославль вместе с Михаилом Евраевым посетил стадион «Шинник», где ознакомился с проектами основных претендентов на победу в конкурсе архитектурных концепций обновления стадиона и возведения «Лицея ПСБ». Он отметил, что в конкурсе приняли участие 12 проектов архитектурных бюро, из которых пять вызвали наибольший интерес. Кроме того, господин Фрадков принял участие в совещании с губернатором и правительством Ярославской области. Ключевыми темами встречи стали вопросы стратегического развития региона и реализация совместных проектов, которые охватывают инфраструктуру, социальную сферу и бизнес.