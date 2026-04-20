Запорожский облизбирком обеспечат генераторами к выборам в Госдуму

Избирательные комиссии Запорожской области планируют обеспечить резервными генераторами на случай возможных перебоев с электроснабжением в ходе сентябрьских выборов в Государственную думу. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Галина Катющенко.

По словам госпожи Катющенко, большинство территориальных избиркомов уже оснащены генераторами. Вопрос обеспечения участковых комиссий пока прорабатывается с учетом размещения участков, расположенных в школах, медицинских учреждениях, административных зданиях и сельских советах. При этом региональный избирком и территориальные комиссии будут гарантированно обеспечены резервными источниками питания, заверила глава облизбиркома.

Галина Катющенко также подчеркнула, что возможное отсутствие электроэнергии не повлияет на процедуру голосования. По ее словам, избиратели смогут заполнять бюллетени вручную, а подсчет голосов будет произведен членами комиссий без использования электроники. «Занесение данных в электронный протокол — это вопрос техники»,— отметила она (цитата по ТАСС).

В Запорожской области, как и в других новых регионах, на протяжении последних месяцев регулярно фиксируются перебои с подачей электроэнергии, в том числе из-за повреждения энергетической инфраструктуры. 20 апреля Юго-Западная электросетевая компания отчиталась о восстановлении электроснабжения более 178 тыс. абонентов в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, обесточенных в результате обстрелов ВСУ.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на 20 сентября. Жители четырех новых субъектов РФ примут в них участие впервые.

Анна Коломенская