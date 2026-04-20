Скончался ярославский геолог Владимир Баранов

На 91-м году жизни умер геолог, географ и преподаватель кафедры физической географии ЯГПУ (1968 – 2019) Владимир Баранов. Об этом сообщили в вузе.

Как отметили в университете, господин Баранов был представителем «золотого периода» истории кафедры, возглавляемой профессором Андреем Дитмаром в 60-70-е годы.

«К сфере его научных интересов относились стратиграфия, палеонтология и палеогеография юрских отложений Русской платформы, геологическое краеведение и охрана геологического наследия Ярославской области (в первую очередь геологических памятников природы)»,— рассказали в вузе и добавили, что его работы до сих пор цитируются в отечественных и зарубежных публикациях.

В последние годы работы Владимир Баранов руководил Геологическим музеем имени профессора А.Н. Иванова при вузе. В сообщении ЯГПУ господин Баранов называется «хранителем традиций ярославской геологической школы». «Светлая память, дорогой учитель, друг и коллега»,— говорится в публикации вуза.

Алла Чижова