Лимит близится к повышению

Власти поддержали увеличение лимита выплат по ОСАГО. Компенсации вырастут сразу в пять раза, до 2 млн руб. Сейчас максимальная сумма составляет 500 тыс. руб. при нанесении вреда жизни и здоровью. Если пострадал только автомобиль — 400 тыс. руб. Как заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, окончательно законопроект могут принять уже в следующем месяце. Ожидается, что нововведение вступит в силу 1 марта 2027 года.

Необходимость повышения лимитов назрела давно, говорит председатель комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга Александр Баклушин:

«Если человек пострадал в ДТП, и у виновника есть полис ОСАГО, то выплата составит 2 млн руб., а если нет, то будет компенсационная — до 500 тыс. руб. Это выплаты, которые осуществляются Российским союзом автостраховщиков в тех ситуациях, когда страховщик обанкротился или виновник ДТП скрылся и неизвестен, или у него нет полиса ОСАГО. В данном случае законодатель выравнивает эти суммы. То есть законодательно заложенная несправедливость будет устранена.

Что касается риска роста мошенничества из-за роста лимитов, то при тотальном повреждении авто фиктивные ремонты не интересны. Мошенничество в таких случаях возможно, но совершить его гораздо сложнее. И право регрессного требования к виновнику ДТП в этих ситуациях у РСА, если он без полиса ОСАГО оказался, тоже есть. Теоретически, наверное, мошенникам интереснее на это посмотреть, но они все-таки обычно работают с железом».

Как следует из отзыва правительства, увеличение выплат приведет к подорожанию полисов примерно на 8%. Сейчас, по данным сервиса «Финуслуги», средняя цена ОСАГО — около 7 тыс. руб. в год. Впрочем, изменения затронут только часть водителей, отмечает директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев:

«Практика показывает, что любые изменения, которые приводили к росту средней страховой премии, несколько неравномерно отражались. Для аккуратных водителей, которые редко попадают в ДТП, цена полиса ОСАГО повышалась менее значительно».

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя выплата за вред жизни и здоровью значительно ниже максимального лимита и обычно варьируется в пределах от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.