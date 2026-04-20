На Дону средний размер потребкредита вырос на 9,4%

В Ростовской области марте текущего года средний размер потребительского кредита составил 150,6 тыс. руб., что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (137,7 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным бюро, область находится на 23 месте в топ-30 регионов по среднему размеру потребкредита. На первой строчке рейтинга находится Москва (331,2 тыс. руб. в марте 2026 года), на второй — Санкт-Петербург (278,4 тыс. руб.), на третьей — Московская область (244,6 тыс. руб.).

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все