Таиланд ускорит строительство «сухопутного моста» из-за кризиса в Ормузском проливе

Таиланд продолжит реализацию давней инициативы по соединению Индийского и Тихого океанов, минуя Малаккский пролив. Такие планы в стране обсуждают из-за напряженности вокруг судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного министра.

Речь идет о проекте так называемого «сухопутного моста». Он предусматривает строительство сети автомобильных и железнодорожных путей на перешейке Кра. Те будут соединять порты в Сиамском заливе (Тихий океан) и в Андаманском море (Индийский океан). Так правительство Таиланда намерено сократить сроки судоходства между двумя океанами и разгрузить Малаккский пролив. Сейчас через морской коридор проходит около 40% мировой торговли, включая большую часть поставок нефти с Ближнего Востока в крупные азиатские страны, такие как Китай, Япония и Южная Корея.

По словам вице-премьера Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна, проект потребует около 1 трлн бат инвестиций ($31 млрд). Строительство «сухопутного моста» может занять до 15 лет. При этом инициатива позволит снизить стоимость судоходства на 15%. Господин Ратчакитпракарн отметил, что несколько стран, включая ОАЭ, заинтересовались проектом. Правительство Таиланда планирует привлечь к строительству частные компании через тендер.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики 28 февраля. 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. На следующий день Тегеран обвинил Вашингтон и Тель-Авив в нарушении режима прекращения огня и снова закрыл морской коридор. Американский президент в ответ объявил блокаду иранских портов.