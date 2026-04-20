Саратовская область расселит еще 32 тыс. кв. м аварийного жилья

Саратовская область получила федеральное одобрение на расселение еще 32 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщил канал «Пул Z 64».

Под программу попадают 11 муниципальных образований (список будет опубликован позднее). Объем регионального софинансирования составит 1 млрд руб.

По словам губернатора Романа Бусаргина, это значительная нагрузка на областной бюджет, однако она позволит предоставить новое жилье тысячам жителей. Ранее глава региона закрепил тему расселения за одним из главных приоритетов областной власти, пообещав задействовать все рычаги для решения проблемы.

