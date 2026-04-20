В Ярославле возобновили ремонт проспекта Фрунзе

В Ярославле возобновился капитальный ремонт проспекта Фрунзе: работы стартовали на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Сейчас ведется ремонт тротуаров и дублеров, впоследствии специалисты приступят к ремонту асфальтового покрытия на проезжей части и дублерах. В этом году подрядчик завершит обновление дорожного полотна на участке от улицы Марголина до улицы Светлой. Также подрядчик заменит люки, нанесет разметку и положит плитку в пешеходных зонах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе работает подрядная организация ООО «Профиль-Плюс» в рамках двухлетнего контракта стоимостью 431 млн руб. Завершение ремонта этого участка станет финалом обновления проспекта Фрунзе.

Алла Чижова