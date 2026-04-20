Астраханский следователь уволен из МВД за утрату доверия через суд

Прокуратура Астраханской области выявила нарушение при увольнении сотрудника МВД, осужденного за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Пензенской области Фото: УМВД России по Пензенской области

Согласно релизу, в 2025 году следователь через посредников получил деньги за избрание обвиняемому подписки о невыезде. Его уволили за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника».

В надзорном ведомстве сочли эту меру несправедливой и не соответствующей тяжести коррупционного правонарушения. Прокуратура направила иск об изменении формулировки увольнения — на «утрату доверия». Суд иск удовлетворил.

Нина Шевченко