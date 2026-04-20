Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу «Дружбы» и не шантажировать Венгрию

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить работу нефтепровода «Дружба». Венгерский политик подчеркнул, что не рекомендует украинским властям «выбирать путь шантажа».

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Если с украинской стороны трубопровод "Дружба" готов к поставкам нефти, то они должны любезно возобновить его работу, как и обещали»,— сказал Петер Мадьяр на пресс-конференции (цитата по Reuters). Так он прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Украина запустит работу нефтепровода только после того, как ЕС одобрит выделение ей кредита на €90 млрд.

«Представьте, если меня пригласили на ужин, я прихожу и начинаю шантажировать: если это не стейк, то я поступлю так и так»,— добавил лидер «Тисы» (цитата по Index). Он также призвал Россию начать поставки по трубопроводу сразу после возобновления его работы в соответствии с договоренностями.

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. Украинская сторона сообщила, что в числе прочего повреждены насосные станции и системы электроснабжения «Дружбы», а возобновление поставок неоднократно переносилось. Виктор Орбан, а также премьер Словакии Роберт Фицо, чьи страны получали нефть из России по этому нефтепроводу, утверждали, что все повреждения уже устранены, а отказ Украины это признать политически мотивирован. Владимир Зеленский заверил, что поставки возобновятся в конце апреля.

Лусине Баласян