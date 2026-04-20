Ставропольский «Арнест» запустил завод косметики в Узбекистане за 5 млрд рублей

Группа «Арнест» открыла в Узбекистане экспортное предприятие Unigroup Navoiy по производству косметики и товаров для дома, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания вложила 5 млрд руб.: 4,2 млрд руб. ушли на высокотехнологичное оборудование и инженерную инфраструктуру, 800 млн руб. — на права интеллектуальной собственности для 23 товарных знаков в 40 странах мира. Предприятие расположилось в специальном промышленном парке «Навоийский комплекс развития промышленности», где «Арнест ЮниРусь» реализовала проект как первый зарубежный актив для рынков Центральной Азии и дальнего зарубежья.

Первая очередь завода выпускает 85 млн единиц продукции в год. Полный цикл производства охватывает популярные бренды вроде «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки» и Timotei, плюс собственный выпуск пластиковой упаковки. Президент «Арнест» Алексей Сагал подчеркнул, что 75% продукции пойдет на экспорт, а закупки сырья из России на старте достигнут 1,7 млрд руб. в год с последующей локализацией. После выхода на полную мощность оборот завода составит 4,5 млрд руб.

Правительство Узбекистана поддержало проект инвестициями в 20 млн долларов на создание комплекса и льготным налоговым, таможенным режимом на 10 лет. Со стороны России курировал инициативу Татарстан. Открытие прошло на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2025».

«Арнест» зарегистрировали в 1992 году в Невинномысске Ставропольского края. Компания специализируется на парфюмерно-косметических средствах, гендиректор — Александр Долин. За 2025 год выручка достигла 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 4,03 млрд руб.. Недавно «Арнест ЮниРусь» купила активы Avon в России и заключила партнерство с Faberlic.

Ранее структуры группы инвестировали в Узбекистане: «Арнест упаковочные решения» анонсировала завод алюминиевых банок за 100 млн долларов с мощностью 1,5 млрд банок в год для рынков ЕАЭС и Центральной Азия. В апреле 2025 года Abn.Agency сообщала о планах выхода на узбекский рынок, где уже работает Unilever.

Станислав Маслаков