Жителя Ульяновской области обвинили в действиях по развращению несовершеннолетней

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального СУ СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан ранее неоднократно судимый 46-летний житель Новоспасского района Ульяновской области, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как сообщает полиция, по полученным в ходе оперативно-разыскных мероприятий данным, в 2022 году обвиняемый инициировал переписку интимного характера в мессенджере соцсети с 13-летней жительницей Московской области. «В ходе дистанционного общения злоумышленник совершал в отношении ребенка действия, направленные на развращение и нарушение ее половой неприкосновенности»

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетнего старше 12 лет, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.2 ст. 135 УК РФ, от трех до восьми лет лишения свободы). Обвиняемый свою вину признал. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, по данным полиции, обвиняемый уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 157 УК РФ) и за неуплату алиментов.

В полиции отмечают, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление полного круга пострадавших от его действий.

Андрей Васильев, Ульяновск