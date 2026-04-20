Чем известен будущий премьер-министр Болгарии Румен Радев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Румен Радев

Румен Радев

Родился 18 июня 1963 года в Димитровграде на юге Болгарии. В 1987 году окончил Высшее военно-воздушное училище имени Георгия Бенковского, в 1992-м — Школу переподготовки офицеров на базе ВВС Максвелл в США, в 1996 году — Военную академию имени Георгия Раковского в Софии. В 2000 году получил степень доктора военных наук в Академии Раковского, в 2003-м — степень магистра в области стратегических исследований в Авиационном военном колледже в Алабаме.

Пилот 1-го класса. Начинал летать на учебно-боевых самолетах L-29 и L-39 и истребителях МиГ-15 и МиГ-17. Затем — на истребителях и истребителях-бомбардировщиках F-15, F-16, F/A-18, МиГ-21, МиГ-29. Общий налет — более 1400 часов. С 1987 года прошел путь от младшего пилота до командира авиабазы Граф-Игнатиево в Пловдиве (в 2005–2009 годах). С 2009 по 2014 год — заместитель командующего ВВС Болгарии. В 2014-м получил звание генерал-майора и стал командующим ВВС.

В 2016-м подал в отставку в знак протеста против соглашения с Польшей о совместной охране болгарских воздушных границ. В том же году при поддержке оппозиционной Болгарской социалистической партии выиграл выборы президента страны, набрав во втором туре 59,37% голосов. В 2021-м переизбрался на второй срок (66,7% голосов). За время его президентства в Болгарии сменилось четыре премьер-министра.

В январе 2026 года на фоне антиправительственных протестов подал в отставку для участия в парламентских выборах. В марте создал левоцентристскую коалицию «Прогрессивная Болгария», в которую вошли партия «Наш народ», Социал-демократическая партия и движение «Социал-демократы».