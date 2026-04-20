Правительство поддержит смягчение наказания за оборот наркотиков без цели сбыта

Правительство планирует одобрить законопроект Верховного суда (ВС) по смягчению наказания за незаконный оборот наркотических средств. Проект отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности есть у “Ъ”.

ВС разработал документ в мае 2025 года после поручения президента проанализировать практику применения наказания по ст. 228 УК. Предлагается снизить максимальный срок лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков «для личного потребления»: в случае с крупным размером (ч. 2 ст. 228 УК РФ) — с 10 до 5 лет, при особо крупном (ч. 3 ст. 228 УК РФ) — с 15 до 10 лет. В пояснительной записке к поправкам ВС указал, что предельные сроки по ст. 228 «излишне суровы».

Суд также предлагает не лишать свободы граждан, впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в «значительном размере» без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), за незаконное «культивирование наркотических растений» (ч. 1 ст. 231 УК РФ), а также за подделку рецептов на наркотические вещества (ст. 233 УК РФ). Именно эти преступления, считает ВС, «зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица». В декабре 2023 года на встрече президента с СПЧ член совета Ева Меркачева сообщила Владимиру Путину, что в некоторых колониях число юношей и девушек, осужденных по ст. 228, достигает 80%. По итогам встречи президент поручил проанализировать законы и подготовить поправки.

Правительство готово поддержать законопроект при условии, что ко второму чтению из него исключат поправки к ч. 2 и 3 ст. 228 УК. Эти предложения ВС, считают в кабмине, не согласуются с «проводимой работой» по противодействию незаконному обороту наркотиков. «Реализация нормы приведет к пересмотру ранее вынесенных судебных решений. Значительное число осужденных по указанным статьям может освободиться из мест лишения свободы и вновь интегрироваться в преступную среду. Более мягкие санкции создадут условия для ухода от ответственности за деяния, совершение которых несет риски сбыта наркотиков»,— заключили в кабмине.

Законопроект ВС изначально поддерживали Минюст, Минфин и Минэкономразвития, но МВД и Генпрокуратура ранее выступали против. Конкретные претензии силовиков неизвестны. Разногласия были урегулированы первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Полина Мотызлевская