Из-за разлива кипятка на улице Маршала Тухачевского жилой дом остался без тепла

Рядом с домом №37 на улице Маршала Тухачевского в Санкт-Петербурге произошел разрыв на подающем трубопроводе распределительной сети. В результате проезжую часть залило кипятком. На место оперативно отправили бригаду АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщили в ведомстве.

На улице Маршала Тухачевского произошел разрыв кипятка из-за аварии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До окончания ремонта специалисты ограничили отопление одного жилого здания, расположенного в зоне дефекта. Горячее водоснабжение в доме сохранено, хоть и по пониженным параметрам.

Ремонтные работы, по оценке «Теплосеть Санкт-Петербурга», займут 20 часов.

Матвей Николаев

