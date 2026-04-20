Смольный подстроит расписание автобусов под электрички

Комитет по транспорту Петербурга начнет точечную корректировку автобусного расписания для удобной стыковки с пригородными поездами. Поводом стали 150 обращений жителей Пушкина, Курортного района и Красного Села о неудобных пересадках., сообщает «КП-Петербург».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После запуска тактового движения и приема «Подорожника» электрички стали частью ежедневных маршрутов горожан. Однако автобусы часто подъезжают к станциям впритык, не оставляя времени на переход.

«Договорились, что Комитет по транспорту будет точечно отрабатывать жалобы и подстраивать расписание автобусов. У электричек возможностей для маневра меньше»,— пояснил глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилев. Также ведомство проработает создание отстойников у вокзалов, чтобы автобусы не зависели от пробок.

Кирилл Конторщиков