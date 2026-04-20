В свердловской деревне открыли памятник святителю Николаю Чудотворцу

В деревне Чудово Богдановичского городского округа открыли и освятили памятник святителю Николаю Чудотворцу. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, церемонию провели митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

Святой Николай Угодник — один из наиболее почитаемых христианских святых. В Екатеринбургской митрополии действуют около 60 Никольских храмов и два монастыря во имя этого святого. К Николаю Чудотворцу обращаются с просьбами о защите, исцелении и помощи в трудных ситуациях.

Полина Бабинцева