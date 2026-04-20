Трамп ищет помощи у инопланетного разума

Президент США пообещал рассекретить материалы о внеземных цивилизациях

Президент Трамп намерен обнародовать секретные материалы, связанные с НЛО и «неопознанными воздушными явлениями», и выяснить причины серии загадочных смертей и исчезновений ведущих американских ученых, изучавших тему инопланетного разума. Заявления главы Белого дома прозвучали в ответ на растущее давление со стороны Конгресса, выясняющего вопрос о еще одной «внешней угрозе» для США. Тема внеземных цивилизаций возвращается в американскую политику через десять лет после того, как в ходе избирательной гонки 2016 года демократический кандидат Хиллари Клинтон пообещала в случае избрания президентом «рассказать всю правду про НЛО».

Президент США Дональд Трамп

Секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях, на протяжении десятилетий будоражившие воображение американских политиков, экспертов и СМИ, вскоре должны стать достоянием общественности. Снять табу на освещение этой темы пообещал президент Трамп. «Надеюсь, это случайность, но мы выясним в ближайшие полторы недели»,— заявил Трамп 19 апреля телеканалу Fox News, комментируя ситуацию с таинственными исчезновениями и смертями 11 американских ученых, которые занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса и имели отношение к изучению НЛО.

Ранее, выступая 17 апреля на мероприятии консервативной организации Turning Point USA в Финиксе (штат Аризона), Трамп также затронул тему материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. Он пообещал, что Пентагон в ближайшее время опубликует документы, связанные с инопланетным разумом.

Встреча молодых консерваторов в Аризоне проходила на фоне Красных скал Седоны, где глубоко под землей находится военная база серии DUMB (Deep Underground Military Bases). Согласно одной из популярных конспирологических теорий, поверхность Земли может скрывать иную, тайную цивилизацию техногенного происхождения и американское правительство втайне от общественности на протяжении многих лет использует многоуровневые комплексы баз DUMB для освоения инопланетных технологий.

Тема внеземных цивилизаций и их роли в жизни Америки из экзотической страшилки становится одним из вопросов внутриполитической борьбы в США перед промежуточными выборами в Конгресс.

Инициаторами обнародования секретных материалов в последние недели оказался некоторые американские законодатели, они выражали недовольство работой специального отдела Пентагона, занимающегося расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО.

С громким заявлением выступил член комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Тим Берчет, в интервью телеканалу Newsmax сообщивший о якобы полученной им информации от «всех существующих ведомств» о внеземных цивилизациях. «Если бы они обнародовали то, что я видел, вы бы не спали по ночам»,— заявил конгрессмен Берчет.

В связи с растущим числом вопросов в прошлом месяце комитет по надзору Палаты представителей потребовал от военного министра Пита Хегсета до 14 апреля обнародовать 46 видеозаписей, которые американские исследователи называют «священным Граалем» доказательств существования НЛО.

В роликах, как предполагается, зафиксированы полеты НЛО над Персидским заливом, Афганистаном и Восточно-Китайским морем и уничтожение неопознанного воздушного объекта над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой в феврале 2023 года (приказ сбить неопознанный металлический шар отдал предыдущий президент США Джо Байден).

Интерес к теме внеземных цивилизаций подогревает упомянутая Трампом в интервью Fox News череда исчезновений и смертей американских ученых, связанных с секретными проектами в области ядерной физики, термоядерного синтеза, аэрокосмических технологий и передовых двигательных установок.

Последним таким случаем стала история отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасленда, который исчез 27 февраля из своего дома в Альбукерке (Нью-Мексико). Этот 68-летний высокопоставленный военный до своей отставки занимал должность главы Исследовательской лаборатории ВВС и имел доступ к сверхсекретной информации, касающейся НЛО.

Исчезновение Маккасленда породило новую волну независимых расследований. Их авторы выявили связи между сотрудниками правительственных учреждений, военными и учеными, которые были либо убиты, либо найдены мертвыми. Часть из них работала над общими проектами. Как заявил по поводу всех этих историй конгрессмен Берчет, в них «слишком много совпадений».

Реакция мировых СМИ на обещание Трампа раскрыть материалы об НЛО

Обещание Трампа рассекретить материалы о внеземных цивилизациях возвращает во внутреннюю политику США ее давнюю запретную тему. Напомним, что еще десять лет назад, на выборах 2016 года, боровшаяся с республиканцем Дональдом Трампом за кресло президента в качестве демократического кандидата Хиллари Клинтон пообещала, что в случае избрания главой Белого дома она рассекретит ряд материалов об НЛО, а также что рассмотрит вопрос о проведении расследования в так называемой Зоне 51, находящейся в 134 км от Лас-Вегаса, где находится секретный объект ВВС США.

Активным сторонником идеи придания гласности этой теме был глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста, который ранее работал в Белом доме в период президентства Билла Клинтона и уже тогда призывал получить документальное подтверждение существования внеземных цивилизаций. В 2014 году по поводу инопланетян высказался и сам Билл Клинтон, рассказавший о своих визитах в «Зону 51» и в город Розуэлл, где в 1947 году разбился некий объект, который многие считают космическим кораблем инопланетян.

Когда же в феврале этого года Хиллари Клинтон вызвали в Палату представителей для дачи показаний по «делу Эпштейна», а затем вдруг стали спрашивать ее про инопланетян, она назвала эти вопросы «странными», однако в итоге поддержала предложение приоткрыть завесу тайны над НЛО.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Снимки, запечатлевшие НЛО или что-то похожее на них

В июле 1952 года один из сотрудников береговой охраны США в Салеме заметил в небе блестящие огни. Он позвал еще одного гвардейца, но за это время огни значительно померкли. Когда они разгорелись вновь, сотрудник береговой охраны быстро взял фотоаппарат и успел сделать только один снимок из окна своего офиса

Фото: AP / Shell Alpert

28 июля 1952 года в штате Нью-Джерси Джордж Сток работал в своем дворе, когда в небе он увидел что-то, похожее на куполообразное блюдце. Фермер успел сделать пять фотографий необычного явления

Фото: George Stock

3 августа 1954 года, Лос-Анджелес. Фото сделано при невыясненных обстоятельсвах

Фото: AP

В декабре 1954 года в Италии несколько мужчин наблюдали в небе два очень странных объекта. Они утверждали, что объекты ненадолго зависли над ними, а затем улетели

Фото: AP / Remo Nassi

В июле 1956 года в Калифорнии 15-летний сын хирурга развлекался с его новым фотоаппаратом и случайно сделал этот снимок

Фото: AP / Michael Savage

16 января 1958 года профессиональный фотограф Алмиро Барауна сделал серию снимков НЛО с военного судна недалеко от острова Тринидад. Летающую тарелку видели более 50 свидетелей, в том числе и капитана судна

Фото: Almiro Barauna/ Servico de Documentacao da Marinha

1967 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: AP

1967 год, Калифорния. Фотография была сделана компанией друзей, заметивших НЛО, подсвеченный красным

Фото: AP

4 сентября 1971 года правительтсвенный самолет Коста-Рики, летевший на высоте 3 тыс. метров, оборудованный для аэрофототопографической съемки, запечатлел этот объект. После обнаружения снимка была проведена экспертиза, согласно заключению которой объект на фото не является самолетом

Фото: Instituto Geografico Nacional de Costa Rica

В 1972 году один из посетителей зоопарка в Плимуте (графство Девон, Англия) сделал этот снимок

Фото: Wilfred Power

В 1975 году предпологаемый НЛО случайно попал в объектив Ланса Виллета из Канады

Фото: Lance Willet / UFO: The Complete Sightings, Peter Brookesmith

В 1976 году пилот и пассажир самолета бразильской авиакомпании сделали этот снимок из кабины Boeing 727, когда они пролетали над джунглями Амазонки

1976 год, Швейцария. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

2000 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: Reuters

