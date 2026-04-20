Трамп ищет помощи у инопланетного разума

Президент Трамп намерен обнародовать секретные материалы, связанные с НЛО и «неопознанными воздушными явлениями», и выяснить причины серии загадочных смертей и исчезновений ведущих американских ученых, изучавших тему инопланетного разума. Заявления главы Белого дома прозвучали в ответ на растущее давление со стороны Конгресса, выясняющего вопрос о еще одной «внешней угрозе» для США. Тема внеземных цивилизаций возвращается в американскую политику через десять лет после того, как в ходе избирательной гонки 2016 года демократический кандидат Хиллари Клинтон пообещала в случае избрания президентом «рассказать всю правду про НЛО».

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях, на протяжении десятилетий будоражившие воображение американских политиков, экспертов и СМИ, вскоре должны стать достоянием общественности. Снять табу на освещение этой темы пообещал президент Трамп. «Надеюсь, это случайность, но мы выясним в ближайшие полторы недели»,— заявил Трамп 19 апреля телеканалу Fox News, комментируя ситуацию с таинственными исчезновениями и смертями 11 американских ученых, которые занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса и имели отношение к изучению НЛО.

Ранее, выступая 17 апреля на мероприятии консервативной организации Turning Point USA в Финиксе (штат Аризона), Трамп также затронул тему материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. Он пообещал, что Пентагон в ближайшее время опубликует документы, связанные с инопланетным разумом.

Встреча молодых консерваторов в Аризоне проходила на фоне Красных скал Седоны, где глубоко под землей находится военная база серии DUMB (Deep Underground Military Bases). Согласно одной из популярных конспирологических теорий, поверхность Земли может скрывать иную, тайную цивилизацию техногенного происхождения и американское правительство втайне от общественности на протяжении многих лет использует многоуровневые комплексы баз DUMB для освоения инопланетных технологий.

Тема внеземных цивилизаций и их роли в жизни Америки из экзотической страшилки становится одним из вопросов внутриполитической борьбы в США перед промежуточными выборами в Конгресс.

Инициаторами обнародования секретных материалов в последние недели оказался некоторые американские законодатели, они выражали недовольство работой специального отдела Пентагона, занимающегося расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО.

С громким заявлением выступил член комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Тим Берчет, в интервью телеканалу Newsmax сообщивший о якобы полученной им информации от «всех существующих ведомств» о внеземных цивилизациях. «Если бы они обнародовали то, что я видел, вы бы не спали по ночам»,— заявил конгрессмен Берчет.

В связи с растущим числом вопросов в прошлом месяце комитет по надзору Палаты представителей потребовал от военного министра Пита Хегсета до 14 апреля обнародовать 46 видеозаписей, которые американские исследователи называют «священным Граалем» доказательств существования НЛО.

В роликах, как предполагается, зафиксированы полеты НЛО над Персидским заливом, Афганистаном и Восточно-Китайским морем и уничтожение неопознанного воздушного объекта над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой в феврале 2023 года (приказ сбить неопознанный металлический шар отдал предыдущий президент США Джо Байден).

Интерес к теме внеземных цивилизаций подогревает упомянутая Трампом в интервью Fox News череда исчезновений и смертей американских ученых, связанных с секретными проектами в области ядерной физики, термоядерного синтеза, аэрокосмических технологий и передовых двигательных установок.

Последним таким случаем стала история отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасленда, который исчез 27 февраля из своего дома в Альбукерке (Нью-Мексико). Этот 68-летний высокопоставленный военный до своей отставки занимал должность главы Исследовательской лаборатории ВВС и имел доступ к сверхсекретной информации, касающейся НЛО.

Исчезновение Маккасленда породило новую волну независимых расследований. Их авторы выявили связи между сотрудниками правительственных учреждений, военными и учеными, которые были либо убиты, либо найдены мертвыми. Часть из них работала над общими проектами. Как заявил по поводу всех этих историй конгрессмен Берчет, в них «слишком много совпадений».

Обещание Трампа рассекретить материалы о внеземных цивилизациях возвращает во внутреннюю политику США ее давнюю запретную тему. Напомним, что еще десять лет назад, на выборах 2016 года, боровшаяся с республиканцем Дональдом Трампом за кресло президента в качестве демократического кандидата Хиллари Клинтон пообещала, что в случае избрания главой Белого дома она рассекретит ряд материалов об НЛО, а также что рассмотрит вопрос о проведении расследования в так называемой Зоне 51, находящейся в 134 км от Лас-Вегаса, где находится секретный объект ВВС США.

Активным сторонником идеи придания гласности этой теме был глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста, который ранее работал в Белом доме в период президентства Билла Клинтона и уже тогда призывал получить документальное подтверждение существования внеземных цивилизаций. В 2014 году по поводу инопланетян высказался и сам Билл Клинтон, рассказавший о своих визитах в «Зону 51» и в город Розуэлл, где в 1947 году разбился некий объект, который многие считают космическим кораблем инопланетян.

Когда же в феврале этого года Хиллари Клинтон вызвали в Палату представителей для дачи показаний по «делу Эпштейна», а затем вдруг стали спрашивать ее про инопланетян, она назвала эти вопросы «странными», однако в итоге поддержала предложение приоткрыть завесу тайны над НЛО.

Сергей Строкань