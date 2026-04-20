«ФосАгро» построит в Волхове цех для фасовки дачных минеральных удобрений
Компания «ФосАгро» планирует смонтировать отдельный цех на производственной площадке в городе Волхове в Ленинградской области для работы по новому направлению — мелкой фасовке минеральных удобрений для дачников, личных подсобных и фермерских хозяйств. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Для Волхова это понятный и сильный шаг вперед. Со своей стороны поможем проекту на старте, соберем муниципалитет, профильные службы и торговые сети, чтобы без лишних проволочек выстроить выход продукции в розницу», — отметил Дрозденко.
По его словам, регион заинтересован в том, чтобы подобные проекты быстрее доходили до потребителя, давали области новые рабочие места, налоги и развитие промышленной площадки.