«ФосАгро» построит в Волхове цех для фасовки дачных минеральных удобрений

Компания «ФосАгро» планирует смонтировать отдельный цех на производственной площадке в городе Волхове в Ленинградской области для работы по новому направлению — мелкой фасовке минеральных удобрений для дачников, личных подсобных и фермерских хозяйств. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«ФосАгро» планирует открыть новый цех в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Для Волхова это понятный и сильный шаг вперед. Со своей стороны поможем проекту на старте, соберем муниципалитет, профильные службы и торговые сети, чтобы без лишних проволочек выстроить выход продукции в розницу», — отметил Дрозденко.

По его словам, регион заинтересован в том, чтобы подобные проекты быстрее доходили до потребителя, давали области новые рабочие места, налоги и развитие промышленной площадки.

Матвей Николаев