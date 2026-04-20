Чистая прибыль СЭГЗ достигла почти 1 млрд рублей в 2025 году

Более половины чистой прибыли Сарапульского электрогенераторного завода (АО «СЭГЗ») за 2025 год, или 56,5%, направлено на развитие предприятия. Речь идет о 558 млн руб. Такое решение акционеры приняли на годовом собрании 17 апреля, сообщает пресс-служба СЭГЗ.

Общая чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 987,9 млн руб. Из них 358 млн руб. направлено на выплату дивидендов, 71,2 млн руб. — вознаграждение совета директоров АО. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию — 1,4 тыс. руб. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены к 28 апреля. Уставной капитал АО состоит из 255 тыс. простых акций номиналом 1 руб.

«СЭГЗ продолжает развиваться, наращивать производственные компетенции, сохранять и приумножать человеческий капитал»,— сказал гендиректор завода Алексей Беляев. По словам председателя совета директоров СЭГЗ Вероники Нудько, электрогенераторный завод «справляется с задачами, поставленными перед ним государством, и выполняет все обязательства как перед коллективом предприятия, так и перед акционерами».

АО «СЭГЗ» было зарегистрировано в феврале 1993 года. Предприятия находится в Сарапуле. Строительство завода №284 авиационных самопусков и компрессоров началось в 1939 году. По данным сайта компании, коллектив предприятия насчитывает 5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м.

Завод является поставщиком головных авиастроительных предприятий РФ. Также предприятие производит двигатели, входящие в состав электроуселителя рулей для автомобилей «АвтоВАЗа», электродвигатели и лифтовые лебедки.