Прокуратура будет добиваться блокировки узбекского сайта из-за фейковой новости про «Жигулевск»

Прокуратура Жигулевска направила в прокуратуру Самарской области заключение о распространении информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, на информационном портале из Узбекистана. Надзорное ведомство будет добиваться блокировки данного сайта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, на портале была опубликована новость, что российский военный корабль «Жигулевск» запустил беспилотник к французскому авианосцу. Данная информация не соответствует действительности.

Андрей Сазонов