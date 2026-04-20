На Нововоронежской АЭС на 5 суток раньше срока успешно завершился плановый ремонт энергоблока №4

18 апреля 2026 г. энергоблок №4 Нововоронежской АЭС выведен на 100% мощности после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные операции были завершены на 5 суток раньше запланированного срока в полном объёме и с соблюдением всех стандартов и требований безопасности.

Фото: Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС

Сокращение срока ремонта позволит дополнительно выработать порядка 23,5 млн кВт•ч. Этого количества достаточно, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией свыше 90 тысяч квартир с семьёй из 4-х человек.

В ходе ППР специалисты Нововоронежской АЭС и «Нововоронежатомэнергоремонта» выполнили капитальный ремонт корпуса реактора, который проводится раз в четыре года. Также они осуществили отбор пяти образцов металла (темплет) с внутренней поверхности корпуса реактора. Их направят на исследование в Курчатовский институт, который занимается прогнозированием поведения металлов на весь срок эксплуатации (в настоящее время это 60 лет).

Кроме того, была проведена перезагрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие. Также специалисты осуществили текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования: это позволит поддержать высокий уровень безопасности работы энергоблока.

В настоящее время все энергоблоки НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 705 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.