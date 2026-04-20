Власти ОАЭ заявили о ликвидации связанной с Ираном террористической ячейки

Власти ОАЭ заявили о ликвидации террористической ячейки, связанной с Ираном. Арестованы 27 членов организации. Об этом сообщило эмиратское новостное агентство WAM со ссылкой на Службу госбезопасности страны.

По данным ведомства, деятельность организации была направлена на дестабилизацию государства, а ее члены планировали теракты в ОАЭ. Они, в частности, организовывали тайные встречи как в Эмиратах, так и за их пределами, и распространяли экстремистские идеи среди молодежи для ее последующей вербовки.

ОАЭ — одна из стран Персидского залива, выступившая против Ирана после начала военной операции США и Израиля. В руководстве ОАЭ выражали готовность вступить в конфликт на стороне американских союзников. С февраля 2026 года страна понесла значительные убытки и неоднократно подвергалась атакам со стороны Ирана. По данным Пентагона, в сторону ОАЭ за это время было выпущено более 2,8 тыс. беспилотников и ракет.