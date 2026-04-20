«Академпарк» ищет разработчика проекта здания Технопарка за 28 млн рублей

АО «Академпарк» объявило закупку на разработку проектной документации для строительства комплекса зданий технологического парка, возводимого в рамках реализации масштабного инвестпроекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на Будкера». Начальная стоимость контракта составляет 28,2 млн руб., следует из данных на электронной площадке АО Сбербанк - АСТ. Подрядчики должны выполнить работу за 12 месяцев с момента заключения договора. Итоги аукциона станут известны 5 мая.

В качестве инвестора указано новосибирское ООО «НИПК «Экосистема инноваций». Предварительный размер финансирования строительства комплекса — 3,3 млрд руб., говорится в техзадании. Здание должно быть возведено за 24 месяца.

Подрядной организации предстоит разработать проект строительства 22-этажного здания (в том числе один подземный этаж под автопарковку на 81 место) общей площадью 22 тыс. кв. м. Также необходимо выполнить задание на инженерные изыскания (сами работы будут выполняться другой компанией).

Офисные помещения должны быть спроектированы в формате «опен спейс» (без явного зонирования), в здании предусмотрены пять грузопассажирских лифтов. Работы разбиты на три этапа — подготовка проектной документации, сметы и прохождение госэкспертизы.

