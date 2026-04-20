Курский суд приговорил свердловчанина к 19 годам колонии за госизмену

Курский областной суд приговорил жителя Свердловской области Александра Пустрашова к 19 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе судов Курской области. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Александр Пустрашов, являясь противником проводимой на территории РФ политики, стал изучать идеологию одного из украинских военизированных объединений, проникся его идеями и начал сочувствовать тем, кто воюет на стороне этого объединения.

Далее он связался с неназванным объединением через интернет и сообщил о желании принять участие в их деятельности, после чего в мессенджере вел переписку с представителем иностранной разведки. Приехав в командировку в Курскую область, мужчина получил задание собрать информацию об объектах инфраструктуры, наиболее уязвимых для ударов БПЛА. Он визуально осмотрел их, определил географические координаты с помощью телефона и передал эти сведения противной стороне.

Помимо основного срока ему назначены штраф в размере 400 тысяч руб. и ограничение свободы на полтора года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, не подлежащие разглашению.

Полина Бабинцева