Подростка могут осудить на 20 лет за поджоги на железной дороге в Ленобласти

Сотрудники МВД и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу РФ. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Подростка задержали за поджог транспортной инфраструктуры в Ленинградской области

По данным правоохранителей, подросток причастен к поджогам релейного шкафа и трансформаторной будки на путях рядом со станциями Лаврики и Девяткино. Установлено, что он действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался через мессенджер. Для поджога задержанный использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

На время следствия его отправили под домашний арест.

Матвей Николаев