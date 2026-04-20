Двое детей пострадали в ДТП в Астрахани за 2,5 часа

Сегодня, 20 апреля, в Астрахани в двух ДТП пострадали несовершеннолетние дети. Девочки 2015 и 2016 годов рождения находятся в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На ул. Магистральной Geely сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка Фото: УМВД России по Астраханской области На ул. Сеченова водитель на Toyota Corolla совершил наезд на 11-летнюю девочку

Сегодня около 10 утра на ул. Сеченова 38-летняя женщина-водитель на автомобиле Toyota Corolla совершила наезд на 11-летнюю девочку. Машина ехала со стороны ул. Карла Маркса в сторону ул. Пушкина. Известно, что ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В 12:30 на ул. Магистральной мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Geely, сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водитель ехал от ул. Димитрова в сторону ул. Химиков.

По обоим происшествиям ГАИ проводит проверку. Информация о состоянии детей отсутствует.

Марина Окорокова